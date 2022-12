Iran | Meloni | “Stop repressioni o atteggiamento Italia dovrà cambiare”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Su quel che sto accadendo in“ho concordato la convocazione dell’ambasciatore, per dire che quel che accade inè inaccettabile, l’non intende accettarlo oltre. Noi siamo stati sempre un paese dialogante ma se lenon dovessero cessare, l’dell’completamente” passando da un’”interlocuzione a livello di alleati per capire come rendere più incisiva la nostra azione”. Lo ha detto il premier Giorgia, in conferenza stampa di fine anno.si è poi detta “estremamente colpita dalla storia di questa campionessa di scacchi”, Sara Khadim al-Sharia, che ha sfidato gli ayatollah giocando i mondiali senza velo “mi ha fatto riflettere ...