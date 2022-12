Fedez | il primo Natale post operazione | “Fitte e crampi allo stomaco”

(Di giovedì 29 dicembre 2022)sta per lasciarsi alle spalle un anno complesso segnato da emozioni contrastanti: dalla paura per la scoperta della malattia Perizona Magazine.

Open

come sta,Natale post operazione: 'Fitte e crampi allo stomaco'. Il racconto sui social Chiara Ferragni e, il bacio davanti a Valentina. E lei li guarda male: 'Quando sei l'unica ...ha parlato del suoNatale in seguito all' operazione per l'asportazione di un tumore al pancreas . Si è aperto ai suoi fan nelle storie Instagram, spiegando la situazione di salute attuale. Fedez, il primo Natale dopo l'operazione: «Ancora fitte e crampi allo ... È tempo di vacanze e Fedez ha deciso di passare un po’ di tempo con la sua famiglia. Oltre agli ormai noti scatti sulla neve insieme alla moglie Chiara Ferragni, negli ultimi giorni il cantante ha pub ...Fedez ce lo farà sapere. Ecco ... Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di ...