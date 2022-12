Ciclocross | Toon Aerts squalificato per due anni per la positività al Letrozolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Alla fine la sentenza è arrivata. Ilista belgaè statoper dueper unaal, farmaco proibito di cui ignorava l’esistenza: la notizia della squalifica arriva dopo oltre 10 mesi dalla notifica della presenza di sostanze proibite nelle sue urine, poiché l’UCI gli aveva inviato una lettera in quella data. Uno scritto che arrivava già con un po’ di ritardo, poiché il controllo antidoping risaliva allo scorso 19 gennaio, quasi un mese prima della notifica, tra le gare di Flamanville ed Hamme. Dopo la notizia dellail campione europeo 2016 e tre volte bronzo a livello mondiale aveva deciso di autosospendersi per dimostrare la sua buona fede, ma non è bastato per riavere il proprio posto in ...