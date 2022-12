Capodanno a Roma al Circo Massimo | l’allarme dei medici | ‘Più di 50 000 persone e probabile focolaio Covid’

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo l’aumento di contagi nel dopo-pranzo di Natale, ora isi aspettano un ulteriore incremento dellalazione virale, ancora più imponente, a seguito dei festeggiamenti per. La principale preoccupazione, ovviamente, proviene dalla prospettiva di grandi assembramenti al chiuso come i party in discoteca e quelli all’aperto come il concerto di fine anno organizzato anche a, al. L’anno che verrà su Rai 1, Nino Frassica ha il Covid: ‘Il 31 non ci sarò’ Allarme deiper ilSolamente in questo contesto, per fare un esempio, si attendono ben 50 mila, tra residenti e turisti vari. Dal momento che le restrizioni e le mascherine sono completamente decadute, ...

Corriere Roma

La notte di San Silvestro alla no stop di Metro linea 1e Funicolare Centrale si aggiunge anche quella della Funicolare di Montesanto con corse miste fino all'1.10, poi corse dirette fino alle 7.00. In ...Concerto di Blanco a. Palco tra viae il largo Carlo Felice. E il Comune si prepara ad accogliere in città 20 mila persone. Per l'occasione dovranno sparire tutti i tavolini dalla Marina e da Stampace basso. Trasporto pubblico a Roma la notte di Capodanno, i sindacati: «Mancano gli autisti per i bus» I divieti, validi in tutta la città il 31 dicembre, si estendono al Porto Antico anche in occasione dei concerti del 29 e 30 dicembre. Sospesa l’ordinanza ...Merano al diciassettesimo posto. Presenti in graduatoria anche Canazei, Trento, Folgaria, San Candido e Pinzolo. La top 30 è stata elaborata dal portale Holidu ...