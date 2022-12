Papa Benedetto XVI “è molto ammalato | nel silenzio sostiene la Chiesa”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Voglio chiedere una preghiera speciale per ilEmerito, che nelsta sostenendo la, ricordarlo, è, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore allafino alla fine”. CosìFrancesco, nell’udienza generale di oggi nell’Aula Paolo VI, a proposito del pontefice emeritoXVI (foto). Secondo quanto fa sapere il Vaticano, la salute di Joseph Ratzinger sta peggiorando ma la situazione è “sotto controllo”: “In merito alle condizioni di salute delEmerito, per il qualeFrancesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ...

