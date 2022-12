Neonati scossi per interrompere il pianto | due ricoverati a Modena | uno ha riportato danni cerebrali

Agenzia ANSA

Due neonati scossi per interrompere il pianto, così forte al punto da farli finire all'ospedale. Entrambi sono stati ricoverati di recente al Policlinico di Modena. Uno dei due, di cinque mesi, ha riportato danni celebrali. Gli inquirenti indagano per maltrattamenti.