Capodanno 2023 nei teatri di Roma | tutti gli eventi e gli spettacoli in programma

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non solo cenoni o botti,è molto di più. E tra le tante possibilità offerte dalla Capitale c’è anche la possibilità di seguire uno spettacolo teatrale. Sono diverse le rappresentazioni teatrali previste per la sera del 31 dicembre. Tante occasioni da tenere in considerazione per trascorrere una fine dell’anno indimenticabile. Ma andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti previsti.gliteatrali inAl Palazzo dello Sport Enrico Brignano va in scena il 31 dicembre con “Ma… diamoci del tu!”. Il noto attore si propone di trascorrere la serata in compagnia del suo pubblico. Uno spettacolo realizzato ad hoc per, nel quale Brignano saluterà l’arrivo deltra risate e musiche che si annuncia travolgente per quanti ...

LA NAZIONE

SIRACUSA - Entreranno in vigore alle ore 20 del 31 dicembre , e lo resteranno fino alle ore 8 del primo gennaio, le prescrizioni per ilsicuro contenute in un' ordinanza sindacale e che riguardano in particolare Ortigia e piazza Duomo, dove si svolgerà il concerto per festeggiare il nuovo anno. ...La nuova coppia festeggerà quindi ilin terra estera ma con un occhio sull'Italia, dove, ... Oltre a Jasmine Carrisi , per l'Isola dei Famosi, si parla anche di Dayane Mello - già ... Capodanno 2023, cosa fare a Firenze e in Toscana: ecco gli eventi da non perdere - Cosa Fare Per chi a Capodanno andrà a letto presto, e per i più intraprendenti che vogliono salutare il 2023 con una bella sveglia mattutina, una ciaspolata o un trekking nei boschi dell’Appennino ...Venerdì 30 dicembre sarà invece il turno del rap con Emis Killa. Sabato gran finale in piazza De Ferrari con il concerto targato Mediaset, trasmesos in ...