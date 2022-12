Botte e minacce con pistola | regolamento di conti in un bar di Tor Bella Monaca

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma– Questa mattina, 28 dicembre 2022, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, supportato nella fase esecutiva da quelli del Gruppo di Frascati con circa 60 uomini, un elicottero e due unità cinofile, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere – emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 6 soggetti, tutti italiani, gravemente indiziati, in concorso tra loro, di “minaccia aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo”. Il provvedimento trae origine dall’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Tore coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, a seguito del rinvenimento di un’ogiva e di un foro nella vetrata di un balcone posto al primo piano di un immobile che affaccia su via Paolo Ferdinando ...

