Badiashile-Chelsea | accordo raggiunto | trattativa in corso col Monaco

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Inizia ad entrare nel vivo il calciomercato della Premier League. In attesa dell’ufficialità di Gakpo al Liverpool, un altro top club inglese sembra intenzionato a chiudere un altro colpo di prospettiva. Si tratta delche nelle ultime ore hal’con il talentuoso centrale francese Benoît. Come dichiarato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, ai londinesi ora toccherà raggiungere la chiusura dell’affare con il. Al momento i Blues hanno messo sul piatto 40 milioni di euro per il cartellino del transalpino.: colpo di prospettiva per i londinesi Dopo l’acquisto di Cucurella e Koulibaly, la nuova proprietà delè pronta a regalare a Graham Potter un altro difensore capace di migliorare il ...

E in taglio alto 'vers...'Le trattative tra il Monaco e ilstanno arrivando alle fasi finali per Benoit. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore dei monegaschi è ad un passo dai Blues. Affare da 35/40 milioni, c'è anche l'... Chelsea, affondo per Badiashile: si attende la risposta del Monaco | Primapagina | Calciomercato.com Mercato estero, il Chelsea ha messo nel mirino Badiashile. Il Monaco spara alto per il difensore classe 2001. Secondo quanto riportato dal portale inglese The Athletic, il Chelsea sarebbe fortemente i ...Il Chelsea è a caccia di un difensore per la finestra invernale. L'intreccio di mercato che potrebbe mettere al tappeto l'Inter ...