Allarme tossine nei formaggi grattugiati | perché e cosa si rischia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Di recente è scattato l’all’interno dei. E non si tratta di un caso isolato. Infatti, sarebbe l’ennesimo, dopo i lotti di caffè ritirati in via precauzionale per il rischio di ocratossina – la stessa sostanza – e sterigmatocistina, sostanze prodotte da muffe microscopiche del genere Penicillium e Aspergillus. Tali sostanze sono state di recente trovate rispettivamente nel 48,6% e 94,4% delle confezioni didi tipo «grana» nei supermercati in piccole, ma significative, quantità.salmonella, salame Milano ritirato dal Mercato: ecco il lotto interessatoneiIl ritrovamento delle suddette sostanze è il ...