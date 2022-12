Sicilia | Antitrust avvia istruttoria su caro-voli a Natale

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 27 dicembre 2022) L'l'nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del Tfue (Trattato di funzionamento dell'Unione Europea) in merito al prezzo dei biglietti aerei da e per lanel periodo natalizio dopo la segnalazione del Codacons. La conferma nel bollettino settimanale dell'Authority. Dal monitoraggio fatto dall', in prossimità delle festività natalizie, si assiste ad un innalzamento generale e consistente dei prezzi dei biglietti aerei. Ad esempio, il prezzo medio del volo da Milano verso Catania e Palermo è di 201 euro, oltre il 700% del prezzo che si registra nel periodo successivo alle festività, pari a circa 28 euro, nonostante questa costituisca una tratta ad alta intensità di ...