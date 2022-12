Roma | torna il Calendario ' Gente Gentile 2023' | ' Crediamo nella promozione della gentilezza'

Corriere dello Sport

... includendo anche i nuovi italiani che si sono integrati a'. 'La gentilezza è un ingrediente indispensabile per la costruzione di una città comunità, quella che con i nostri progetti diffusi in ...Il governo ha deciso: non sialla possibilità di scrivere genitore 1 e genitore 2 . Non basta, quindi, la sentenza del tribunale diche ha accolto il ricorso di una coppia che aveva di ... La Roma riparte e aspetta Dybala: ecco quando torna la Joya (ANSA) - ROMA, 27 DIC - Paulo Dybala è pronto a rientrare. Dopo la vittoria del mondiale con la sua Argentina, farà ritorno a Trigoria per i primi test e allenamenti il 29 ...“Sempre gentile con gli studenti e i loro genitori”, “ogni mattina manda su whatsapp una poesia ai suoi colleghi camionisti”, “pulisce le strade del suo quartiere ...