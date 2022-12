Rischio valanghe ' moderato' in Trentino Alto Adige

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - Infortuni sulle piste da sci e' di grado 2 sulle montagne delin questi primi giorni delle vacanze natalizie tornate sui numeri di presenza dei vacanzieri come nell'epoca pre pandemia di coronavirus. Il giorno di Natale uno scialpinista è morto travolto da una valanga in Val Senales e in Austria, a Lech/Zuers, una slavina ha fatto temere il peggio con quattro persone che sono state salvate dopo essere state recuperare dalla massa nevosa. Gli incidenti sulle piste da sci - anche oggi pomeriggio l'afflusso ai pronto soccorso degli ospedali è elevato (circa 40 entrate a Merano, Bressanone e Brunico) - ed il pericolo, mettono sempre più in allerta i soccorritori pronti ad intervenire via terra ma anche via ...

AGI - Infortuni sulle piste da sci e'moderato' di grado 2 sulle montagne del Trentino Alto Adige in questi primi giorni delle vacanze natalizie tornate sui numeri di presenza dei vacanzieri come nell'epoca pre pandemia ...