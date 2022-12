Piange il cinema | l’attore amato dal pubblico n’è andato a 58 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lutto nel mondo delbritco e protagonista del film del 2013 Saving Mr. Banks, Ronan Vibert, è morto all’età di 58in un ospedale della Florida dopo una breve malattia lo scorso 22 dicembre. Era conosciuto anche per il suo ruolo nel il film d’azione di Angelina Jolie Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life e il film drammatico sull’olocausto di Roman Polanski, The Pianist. Vibert aveva anche interpretato molti altri ruoli sul piccolo schermo, apparendo nella serie TV della Showtime I Borgia con Jeremy Irons, Sean Harris e Holliday Grainger. Nato nel Cambridgeshire e cresciuto nel the Vale of Glamorgan, tra i tanti attori che hanno voluto esprimere un pensiero per rendere omaggio, la sua co-protagonista nello show televisivo Gimme Gimme Gimme, Kathy Burke, ha twittato: “Ho appena sentito ...