(Di martedì 27 dicembre 2022) Ieri il fascismo, oggi il Msi. Sempre nel nome della Costituzione e sempre con l’obiettivo di comprimere l’agibilità politica dellaitaliana. È legittimo, a questo punto, chiedersi dove la sinistra voglia arrivare. È bastato che Isabella Rauti ricordasse l’anniversario della fondazione del Movimento Sociale Italiano per scatenarne la solita reazione, rozza e scomposta.come se commemorare la nascita di un partito presente per oltre un quarantennio nel Parlamento e che ha sempre praticato la democrazia equivalesse a un atto eversivo. Le polemiche sull’anniversario della nascita del Msi Già, probabilmente i detrattori della Rauti non sanno che nell’arco della sua vita il Msi ha appoggiato tre governi (Soli, Segni e Tambroni) ed eletto due presidenti della Repubblica (Segni e Leone). Fosse così, sarebbe deprimente perché segnalerebbe un ...

Secolo d'Italia

Napoli (Azione): 'Le radici di Rauti sono un problema per la destra' 'Comprendo l'orgoglio eaffetti famigliari che legano l'on. Isabella Rauti alla storia del. Comprendo, ma non posso ...Giorgia Meloni ha fatto parte del Fronte della gioventù organizzazione giovanile dell'. 'Comprendo l'orgoglio eaffetti famigliari che legano l'onorevole Isabella Rauti alla storia del. ... Msi, gli ex-comunisti temono il proprio passato. E vogliono impedire alla destra di ricordare il suo Anche Isabella Rauti, esponente di FdI e sottosegretaria alla Difesa, ha celebrato la nascita del Msi: il suo post ha riacceso le polemiche sulle radici di ...Emanuele Fiano (Pd): "Signori, in questi giorni l'esaltazione dell'Msi, partito fondato dai fascisti reduci di Salò, come Almirante e Romualdi, è ormai ai massimi livelli".