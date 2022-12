Liverpool su Bellingham | Klopp lo corteggia | ' Maturità incredibile ma non so quanto costi'

Calciomercato.com

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "su, ...Commenta per primo Judeè uno dei migliori talenti del calcio mondiale e tutte le big sono pronte a strapparlo al Borussia Dortmund a suon di milioni. Jurgen Klopp , tecnico del, ha speso belle parole ... Liverpool, Klopp ammette: 'Bellingham pazzesco, non so quanto valga!' La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il centrocampista del Brighton, 24 anni, campione del mondo con l'Argentina, è diventato uomo mercato. Costa tra i 35 e i 40 milioni. Oltre alla ...