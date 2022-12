Agenzia ANSA

Sette canzoni originali si intrecciano nelcon filmati d'archivio che tracciano l'ascesa e la caduta del duca di York: prima invidiato rampollo negli anni '70 e in seguito agli scandali ......Il film affronta pure i dubbi (è il caso di dire amletici) di una donna di mezza età chea ... Però trattandosi di un film di Paola Randi non mancano nemmeno i siparietticon Fabio Balsamo ... Gb: arriva in tv il musical satirico sul principe Andrea - Europa Dopo le forti polemiche seguite alla docuserie di Harry e Meghan su Netflix la famiglia reale britannica resta sempre al centro dell'attenzione dei media. (ANSA) ...Messi via pacchetti e nastrini, il centro storico di Orvieto passa in un battito di ciglia dalla magia del Natale a quella del grande Jazz. Da mercoledì 28 dicembre si apre ...