Samuel Peron | chi è il ballerino di Ballando con le Stelle | età | carriera | chi è la fidanzata Tania | altezza | genitori | sposato | Instagram | figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Iva Zanicchi è stata sicuramente una delle protagoniste, forse più discusse e chiacchierate, di questa edizione dicon le, il programma danzante più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. La cantante, ha fatto divertire tutti (o quasi), con le sue barzellette e la sua ironia, è una vera leader. E tra un passo di salsa e uno di tango, al fianco di, ha dimostrato che si può ballare anche alla sua età. Sempre con il sorriso. Ma chi è, ilche ha accompagnato Iva in questa edizione dicon le? View this post onA post shared by Milly Carlucci (@milly carlucci) Dagli esordi al debutto di ...