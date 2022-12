TGCOM

Alcunemolotov sono state lanciate durante la notte nel parcheggio per il personale del carcere ... visto che l'età dei reclusi può spingersi fino ai 25 anni, e venivano appiccati incendi, a...commenta Amolotov sono state lanciate durante la notte nel parcheggio per il personale del carcere romano di Rebibbia femminile '. Lo ha riferito Gennarino De Fazio, segretario generale della ... Roma, bombe molotov nel parcheggio del carcere femminile di Rebibbia Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre alcune bombe molotov sono state lanciate nel parcheggio per il personale del carcere femminile romano di Rebibbia. Ne dà notizia Gennarino De Fazio, segretario g ...(Adnkronos) – “Bombe molotov sono state lanciate durante la notte nel parcheggio per il personale del carcere romano di Rebibbia femminile. Sull’ennesimo atto intimidatorio, per fortuna senza gravi co ...