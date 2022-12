Partorisce a 23 anni ma non riconosce il figlio perché vive in tenda Roccella | ' Troppe donne rinunciano per povertà'

La Repubblica

A 23un figlio ma lei e il compagno vivono in una tenda nei pressi di una stazione di San Donato , paese alle porte di Milano . La ragazza non ha riconosciuto il bambino entro i dieci ...commenta A Milano una senzatetto di 23ha partorito un bambino e, trascorsi i dieci giorni previsti dalla legge, non ha voluto riconoscerlo. 'Come farebbe a sopravvivere con me al gelo', si è chiesto la donna che vive per strada ... A 23 anni vive in strada, partorisce ma non riconosce il bimbo: "Mi hanno dato dieci giorni per decidere". Il… A 23 anni partorisce un figlio ma lei e il compagno vivono in una tenda nei pressi di una stazione di San Donato, paese alle porte di Milano. La ragazza non ha riconosciuto il bambino ...A Milano una senzatetto di 23 anni ha partorito un bambino e, trascorsi i dieci giorni previsti dalla legge, non ha voluto riconoscerlo. "Come farebbe a sopravvivere con me al gelo", si è chiesto la ...