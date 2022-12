Litiga con i titolari di una pizzeria e li minaccia col fucile | arrestato

Fanpage.it

La quale aveva riferito loro che fino a poco prima era in corso una liteil marito (che nel frattempo si era allontanato) per motivi di gelosia e relativi all'affido dei figli minori.Ma deve tenere a bada la sua vis polemica: gli italiani non sanno che farsene di una persona competente che peròtutti. Compreso il suo compare fiorentino. Voto 6 MATTEO RENZI Sarà ... Litiga con i titolari di una pizzeria, va a casa e torna armato di fucile ... Una lite in pizzeria rischia di trasformarsi in sparatoria: un uomo ha prima minacciato con una mazza da baseball i titolari, poi ritorna armato di fucile ...Francesco Bagnaia, per tutti Pecco, la passione per la cucina e per la Juventus, l'odio per le code in posta e il tifo per Lewis Hamilton ...