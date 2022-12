Il figlio di Salvini rapinato “da due nordafricani”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Neppure il più ardito degli sceneggiatori avrebbe potuto immaginare una rapina simile aldel ministro che fa della sicurezza nelle città il suo tratto distintivo. Invece è successo, la sera dell’antivigilia di Natale. I protagonisti sono Matteoe suoFederico, arrivato tardi a casa di papà per la cena a causa di una rapina subita nella zona ovest della città meneghina. I fatti sono stati confermati dallo stesso ministro delle Infrastrutture. Secondo quanto ricostruito in queste ore dal Corriere, che ha anticipato la notizia, il giovane era per strada e sarebbe stato avvicinato da due persone (descritti come “”) che prima gli chiedono qualcosa, forse una sigaretta, e poi gli sottraggono il cellulare. “Hanno tirato fuori un coccio di bottiglia e me lo hanno messo sotto il collo”, avrebbe ...

