Guerra in Ucraina | drone attacca una base militare in Russia | 3 morti

ilmessaggero.it

È stato l'invito di Francesco in Piazza San Pietro: "Lainha ulteriormente aggravato la situazione, lasciando intere popolazioni a rischio di carestia, specialmente in Afghanistan e ......- Città del Vaticano Il vento gelido di una "insensata" e la "grave carestia di pace", l'indifferenza verso chi soffre e il cibo usato come arma e ricatto. Poi, il freddo e il buio in, ... Guerra in Ucraina, diretta oggi 26 dicembre: droni di Kiev attaccano a Engels la base russa dei bombardieri Tu La Cina torna a minacciare Taiwan con una massiccia esercitazione militare intorno all'isola asiatica. Durante l'ultimo weekend, Pechino ha schierato 71 aerei da combattimento, inclusi ...Vladimir Putin viene tenuto in vita «da medici stranieri per continuare la sua guerra in Ucraina». I dottori hanno usato gli ultimi trattamenti occidentali per cercare di fermare ...