Franco Frattini | un grande ' uomo del silenzio' Il ricordo di Tivelli

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Perfino in tali ruoli infatti non ha mai contribuito a quella sorta di 'fiera del dichiarazionismo' (che pure lui vedeva e osservava), a quella 'cicalecciocrazia', quel confronto politico quotidiano ...

Agenzia ANSA

"Profondo cordoglio per la scomparsa di, uomo colto e sensibile, una personalità politica con un grande senso delle istituzioni, per questo apprezzato da chiunque lo abbia conosciuto. Esprimo alla sua famiglia e ai suoi cari ..., purtroppo scomparso da presidente del Consiglio di Stato in carica alla giovane età di 65 anni, come emerge dai tanti ricordi, articoli di stampa, 'coccodrilli', relativi alla sua ... Oggi la camera ardente di Frattini, domani i funerali di Stato È morto sabato sera l'ex ministro degli Esteri italiano Franco Frattini. Ne dà notizia il Corriere della Sera. Aveva 65 anni ed attualmente ricopriva la carica di presidente del Consiglio di Stato. Tr ...Un fine 2022 certo non da dimenticare, ma che lascerà il segno. Muoiono uno dopo l’altro Sinisa Mihajlovic, Mario Sconcerti, Lando Buzzanca, Vittorio ...