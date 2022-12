Ex carabiniere barricato in casa nel Modenese | dopo aver rilasciato la moglie si è arreso

Il Fatto Quotidiano

Si ènel pomeriggio del 26 dicembre nella sua casa a Pavullo , sull'Appennino modenese , tenendo in ostaggio la moglie . L'uomo è un ex. Grazie alla negoziazione delle forze dell'...Si è consegnato l'exche da questo pomeriggio si erain casa a Pavullo, sull'Appennino modenese, in via Prediera. Inizialmente in casa con lui c'era anche la moglie e dopo una attività di ... Pavullo, ex carabiniere barricato in casa: dopo trattativa rilascia la moglie e si consegna L’uomo si era rinchiuso dal pomeriggio in un’abitazione di Pavullo, sull'Appennino modenese. In un primo momento con lui c’era anche la moglie: dopo una trattativa con i carabinieri, si era deciso a… ...È verosimile che l'uomo si possa trovare in casa armato. Per questo motivo si teme l'estremo gesto da parte dell'ex militare.