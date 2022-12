Cialde di caffè Trombetta contaminate | il Ministero della Salute dispone il ritiro di alcuni lotti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Per una possibile contaminazione oltre i limiti di legga di ocratossina, una sostanza chimica, ilha segnalato sul proprio sito il richiamo, a titolo precauzionale, da parte del produttore didiprodotti da. È il marchio delromano per eccellenza, il sequestro riguarda lo stabilimento di via dei Castelli Romani 132, a Pomezia. I prodotti interessati sono “L’espresso arabica”, capsule in confezioni da 275 grammi, con il numero di lotto 02CD05B e “L’espresso arabica”,in confezione da 126 grammi con il numero di lotto 01DD04B. I consumatori sono stati pregati di riportare il prodotto presso i punti vendita qualora avessero acquistato confezioni ...

Per questo il Ministero della Salute , in maniera precauzionale, ha ordinato il ritiro di alcuni lotti diespresso in capsule econ i marchi Consilia e Lo Zio d'America , prodotti da ...Consilia, in confezione da 18di arabica da 126g, lotto 01DD04B, data di scadenza 04 - 02 - 2024.Consilia, in confezione da 16 capsule di arabica da 112g, lotti 01ND02B e 01ND03B. ... Cialde di caffè contaminate, il ministero della Salute ritira lotti per rischio chimico