(Di domenica 25 dicembre 2022) Non hanno tradito le aspettative idi, rassegna andata in scena questa settimana a Kadoma City (Osaka). Nelle due gare più importanti del lotto, ovvero la categoria individuale maschile e quella femminile, lo spettacolo è stato a dir poco sopraffino, con una quantità cospicua di protagonisti coinvolti che si sono dati battaglia fino all’ultimo elemento per raggiungere il massimo obiettivo. Ci si aspettava in tal senso una risposta chiara, netta e concreta dadopo l’incredibile svarione avuto durante il libero delle Finali Grand Prix. Quella risposta è arrivata, con i fatti. La nativa di Kobe ha non a caso conquistato il terzo titolo Nazionale della sua carriera, il secondo ...

OA Sport

'Paradise on Ice': pista disul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e ... storico presentatore, e Alex Penna in qualità di direttore. Mamely di via Gioberti, info ...: Dopo quattro anni torna il saggio di Natale del sodalizio viterbese Presenti l'assessore Regi o nale Alessandra Troncarelli e il delegato allo sport del comune di Viterbo ... Pattinaggio artistico, Campionati Nazionali Giapponesi 2022: Kaori Sakamoto torna incantevole e vince per la terza volta, bene Shoma Uno Christmas Dream - festa di Natale della Star Roller Club Presenti l’assessore Regionale Alessandra Troncarelli e il delegato allo sport del comune di Viterbo Federico Tonnicchi E’ proprio il caso di d ...Pattinando sotto le stelle L'evento che si è disputato al Pala-Elettra di Pescara, è stato organizzato dalla società Golden Skate, direttore artistico Angelo De Benedictis, ex pattinatore di livello m ...