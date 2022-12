Nuova tassa per arrivare in aereo a Venezia | così il Comune blinda ancora di più la città tra le polemiche di compagnie e cittadini

Il Fatto Quotidiano

FLAT TAX - Per autonomi e partite Iva lapiatta è estesa ai redditi fino a 85mila euro e ... Milano Post Milano Post è edito dalla Società EditorialeMilano Post S.r.l.s , con sede in ...FLAT TAX - Per autonomi e partite Iva lapiatta è estesa ai redditi fino a 85mila euro e ...CARTA GIOVANI - La spinta ai consumi culturali per i neomaggiorenni resta, ma per chi compirà 18 ... Nuova tassa per arrivare in aereo a Venezia: così il Comune blinda ancora di più la città tra le polemiche… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Annuncio vendita Mercedes-Benz GLA suv 200 d Automatic 4Matic Premium nuova a Verona nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...