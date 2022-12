Meritocrazia? Sì | grazie La scuola prenda esempio dal calcio

Leggi su formiche

(Di domenica 25 dicembre 2022) Sarà perché si doveva stabilire la posizione di Leo Messi nella hit parade dei fuoriclasse di tutti i tempi. Sarà perché lo sport (compreso il) resta la più meritocratica tra le attività umane. Ma mai come in occasione dei mondiali qatarioti, da poco archiviati con la vittoria dell’Argentina, una kermesse pallonara ha prodotto un numero così esorbitante di pagelle. Sì, pagelle. Persino gli inviati speciali outsider, ossia i giornalisti non sportivi incaricati di mandare articoli più o meno di costume, complementari o collaterali alla sfida agonistica della giornata, non hanno resistito alla tentazione di assegnare i voti in pagella, e non soltanto per i titolari del campo e i precari della panchina. Segno che nessun metro di giudizio è, nello stesso tempo, più rapido, efficace e preciso del voto da zero a dieci, di gran lunga il criterio più gradito ...