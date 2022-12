Il Natale sul fronte Ucraino | tra tensione e disgelo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Roma, 25 dicembre – La proverbiale tregua diquest’anno non ha attecchito sul, dove per tutto il giorno si sono susseguiti – da Kiev a Leopoli – gli allarmi aerei. Mentre a Kiev ilscorre difficile tra blackout, riscaldamenti a singhiozzo e freddo, il presidente russo Putin apre ai negoziati accusando il governo di Kiev e i suoi alleati occidentali di “rifiutarsi” di trattare.diPer la seconda volta nella giornata è suonato l’allarme aereo in tutta l’Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda precisando che le sirene hanno iniziato a suonare nelle regioni di Kiev e Leopoli e poi si sono estese a tutto il resto del Paese. Il gruppo di monitoraggio “Belarusian Gayun” ha riferito che alle 14:00, l’aereo di tracciamento radar a lungo ...

