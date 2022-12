Ultime Notizie Roma del 24-12-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in questo sabato 24 dicembre al microfono Giuliano essere in apertura è salito da 5 ad almeno 8 morti il bilancio dei bombardamenti intenso i russi che hanno colpito la città Ucraina di cherson il bombardamento Ho compiuto nelleore terrorismo mirata intimi e gli ucraini ha dichiarato il presidente del Perù si hanno bombardato il territorio della Regione 74 volte nelle24 ore il presidente in tedesco il lavoro ad un piano di 10 punti per porre fine al conflitto che ormai da oltre 3 giorni devasta l’Ucraina con l’intenzione secondo il Wall Street Journal che cita diplomatici Ué ucraini di presentarlo intorno al 24 febbraio prossimo primo anniversario dell’invasione periodo in cui tieni di più l’arrivo in Ucraina di una nuova russa su vasta scala fino a quella ...