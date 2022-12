Serie A | Donadoni | “Il Napoli ha la grande occasione | ma nulla è deciso”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Robertoha parlato del campionato diA. Ecco le sue parole: “La pausa per il Mondiale ha dato tempo a chi insegue di recuperare “pezzi” fondamentali,. Ilha la, ma guai a pensare di poter gestire: occorre partire forte come nei mesi scorsi. Milan e Inter: già lo scorso campionato, giocandosi lo scudetto fino all’ultimo turno, hanno mostrato una competitività maggiore rispetto alle altre. Se Giroud sarà gestito bene fisicamente, potrà trascinare il Milan come ha fatto finora; mi aspetto una crescita da De Ketelaere, sono curioso di vederlo da prima punta. L’uomo in più dell’Inter? Lukaku, ha già guidato i compagni a uno scudetto…”. SportFace.

