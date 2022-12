Manovra | fiducia alla Camera | tutte le misure definitive | dalle pensioni alla Flat tax

Lo dispone la, su cui in serata sarà votata la. Sono stanziati "in favore della regione Calabria" 50 milioni per il 2023, 100 per il 2024, 170 per il 2025 e 120 per il 2026, "a valere ..., verso la: tutti i dubbi. Ospiti: Benifei, De Masi, Di Paolo, Pregliasco e Ruggieri. Con Di Feo, Foschini e SchianchiNel capitolo infrastrutture, oltre alla riattivazione della Stretto di Messina Spa per la realizzazione del ponte sullo Stretto («entro due anni la prima pietra» dice il ministro dell’Infrastrutture ...Dopo il Mondiale tante panchine sono rimaste vuote per le Nazionali di diversi paesi del mondo Czeslaw Michniewicz, CT della Polonia, è stato una delle “vittime”: la Federcalcio ha deciso di non rinno ...