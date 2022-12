Antonino Spinalbese smontato da una vip | “Non ci andrei mai! Non mi fa sangue”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tra i nuovi gieffini il più ambito e desiderato è sicuramente, che è stato corteggiato da Oriana Marzoli, Giaele De Donà e che ha avuto un’amicizia speciale con Ginevra Lamborghini. Nulla di nuovo, visto che il gieffino aveva la fama da latin lover anche prima del GF Vip. Eppure c’è una bellissima ex vippona alla quale l’ex di Belen Rodriguez non smuove affatto l’ormone. È più bono del bono raga Ma a lui piace solo una, la sua donna @GineLamborghini #gintonic #ginevra ##gfvip pic.twitter.com/gHKQfAzFg5 — Ari Adion (@ari adion) December 22, 2022 Raffaella Fico su: “Non mi ispira per nulla”. Ospite a Casa Pipol Raffaella Fico ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La bella campana ha rivelato che la sua concorrente preferita è ...

Oriana Marzoli sta vivendo un momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo la lite con, la venezuelana ha passato molto tempo tra le coperte fino a quando Giaele non è intervenuta per farla alzare. Oriana piange al GF Vip, Antonella dubita del suo malessere 'Stavo ...Dopo gli iniziali tentennamenti tra Daniele Dal Moro e, nel suo cuore ha trionfato l'hair - stylist, e i due hanno consumato la fugace passione sotto alle telecamere del "GF Vip ... Oriana Marzoli parla ancora del segreto di Antonino, Spinalbese: La denuncio per diffamazione Nuova stella del firmamento del Grande Fratello Vip, in onda sugli schermi di Canale 5, Antonino Spinalbese è l'ex compagno di Belen Rodriguez e padre della sua secondogenita. Scopriamo quanto guadagn ...