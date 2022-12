Vite al limite | stasera la storia di Margaret Johnson

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il giorno 7 marzo 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato ad ingrassare in giovane età, sull’esempio del padre obeso e manipolatore, senza più riuscire a tornare indietro.al, la protagonista, ha 35 anni, vive a Baytown, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 340 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 70 kg per arrivare a 270 chilogrammi. Pur riuscendo a calare il giusto per farsi approvare l’operazione bariatrica, ...