Usa | arriva il ciclone bomba | in alcuni Stati temperature scese a 50 gradi sotto zero

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Oltre 200 milioni di americani, vale a dire il 60% della popolazione, sono interessati dall’allerta meteo lanciata per una tempesta invernale di proporzioni storiche, un cosiddetto ‘bomb cyclone’, unche porterà nevicate da record, ghiaccio e tempeste di vento gelido in un terzo del territorio degliUniti, da costa a costa. L’allerta meteo sta creando grandi problemi nei trasporti via terra e aerei proprio in coincidenza con le vacanze natalizie in cui si prevede che 112 milioni di persone hanno in programma viaggi di almeno 80 chilometri tra il 23 dicembre e il 2 gennaio. Un milione di americani sono senza energia elettrica Secondo i dati del sito “PowerOutage.us“, le precipitazioni hanno lasciato 1,1 milioni di clienti senza corrente, dal Texas fino al New England. I paesi piu’ colpiti sono Carolina del Nord e ...

