Roma | Mou vuole il colpo grosso | per l’attacco occhi su Depay

(Di venerdì 23 dicembre 2022) José Mourinhoilper rinforzaredella suadei giallorossi su MemphisSecondo quanto riferisce Sport, laha messo glisu Memphisdietro consiglio del tecnico José Mourinho, che a gennaio sogna ilper. L’olandese è vicino alla scadenza con il Barcellona che vorrebbe monetizzare a gennaio, mentre il giocatore preferirebbe aspettare giugno per scegliere con più calma il suo futuro. Da non scartare nemmeno l’ipotesi Premier per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

ha deciso di godersi questi ultimi giorni di vacanza nella sua terra e rientrerà aalla ripresa degli allenamenti. Lo Special One rimane al centro del progetto della società che vorrebbe ...I giallorossi vedono già all'orizzonte la sagoma del Bologna, prima avversaria alla ripresa del torneo. Ma a tenere banco sono sempre i movimenti di mercato in entrata e uscita e le avances al tecnico ... Roma, la permanenza di Mou passa dal mercato. Insidie dal Portogallo e dalle big europee Il giornalista portoghese di Record Bruno Fernandes, che conosce molto bene lo Special One: "Lui ha già detto di no alla nostra federcalcio" ...José Mourinho è l’obiettivo numero uno del Portogallo per sostituire Fernando Santos come commissario tecnico della nazionale. Subito dopo Natale, probabilmente il 26 dicembre, ci sarà un incontro tra ...