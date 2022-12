L’Italia del Pos | 106mln di carte e 238 mld di pagamenti elettronici

Leggi su fmag

(Di venerdì 23 dicembre 2022)del Pos conta oltre centosei milioni di(fra quelle di credito, bancomat e prepagate) e più di 238 miliardi di. Anzi: secondo il Centro Studi Unimpresa, già solo nel 2021 si sono registrate più di 5 miliardi di operazioni attraversoelettroniche nel 2021, in crescita del 170% rispetto al 2015, con l’ammontare delle transazioni che sfiora i 238 miliardi di euro, quasi il doppio in sei anni. E tu quantehai? Lein circolazione sono in media quasi due a testa per ciascun italiano, in aumento del 17%. Sono ledi debito (bancomat in particolare) lo strumento preferito per gli acquisti, con 183 miliardi di euro die 3,8 miliardi di operazioni l’anno scorso, seguite ...