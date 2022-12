Adnkronos

Otto appuntamenti per bambini con difficoltà cognitive e ragazzi normodotatia 'due vie' tra bambini con diverse abilità cognitive. È questo l'obiettivo del progetto 'Insieme nella storia' dell' Associazione Divertitempo , sostenuto da Fondazione Consulcesi . Un ......programma di attività teatrale per bambini e genitori all'insegna dell', delle tradizioni e della multicultura. Per Santo Stefano per i più piccoli nello spazio teatrale "Roots" di... Inclusione, al via progetto 'Insieme nella storia' Catering e store con i ragazzi disabili. La società lavora con le associazioni. E non guadagna un euro dal merchandising. I soldi servono per tutte le spese ...Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Inclusione a ‘due vie’ tra bambini con diverse abilità cognitive. È questo l’obiettivo del progetto ‘Insieme nella storia’ dell’Associazione Divertitempo, sostenuto da Fond ...