Dubai | dove tutto è possibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022)sembra fatta per sorprendere. E ci riesce, basta guardarsi attorno per restare attoniti dallo skyline vertiginoso. Una giungla senza identità per alcuni, eppure quell’anima esiste: è ambiziosa e opulenta, ama gli eccessi e non passa mai inosservata. Un paese dei balocchigli alberi dagli zecchini d’oro sembrano crescere per davvero in quartieri come La Palma, un’enorme isola artificiale sede di ville e giganteschi resort, Marina, il porto artificiale più grande del mondogli yacht sono vere e proprie case galleggianti, Business Bay,spumeggia la lussuosa vita notturna emiratina, Jumeirah Beach Residence, il paradiso dei beach club, e tante altre perle di una città che si ostenta consapevole, in cui troneggia il Burj Khalifa, l’edificio più alto del pianeta. Accattivante, moderna, cosmopolita, ...