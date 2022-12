Shakhtar Donetsk | esodo dei brasiliani dopo la Guerra | la società chiede i danni alla FIFA

QUOTIDIANO NAZIONALE

40 milioni di euro : questo è l'importo del risarcimento che lochiederà alla Fifa domani, 22 dicembre, davanti al Tribunale arbitrale sportivo (Tas) di Losanna (Svizzera). La ragione risiede nel danneggiamento economico che la squadra ritiene di ...Lo, che si ritiene danneggiato dopo l'addio di alcuni giocatori a causa della guerra in Ucraina, domani si presenterà davanti al Tas di Losanna (Svizzera) per chiedere un risarcimento di ... Shakhtar Donetsk, chiesto un risarcimento dalla Fifa da 40 milioni Il club ucraino ha portato davanti al Tas di Losanna l’organismo presieduto da Gianni Infantino reo di aver permesso l’esodo di giocatori ...(ANSA-AFP) - PARIGI, 21 DIC - Lo Shakhtar Donetsk, che si ritiene danneggiato dopo l'addio di alcuni giocatori a causa della guerra in Ucraina, domani si presenterà davanti al Tas ...