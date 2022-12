Lega verso la scissione ma per i parlamentari non c' è problema

(Di giovedì 22 dicembre 2022) "Se lei vuole scrivere m***a, io non glielo dico, lo scrive lei. Nelle dinamiche di un confronto, ci sono sempre delle tesi contrapposte. Allora cos'è che va bene? Non va mai bene niente, né da una parte, né dall'altra. Auguri e buon Natale". Se la...

Today.it

...un passaggio chiave ricorrente nella carriera di ognuno di loro che riempie di orgoglio la...del secondo (2013/2014) sono valse all'epoca la maglia della Rappresentativa Serie D nel percorso......altro deciso passola vittoria del centrodestra alle elezioni regionali ". La telefonata a Ciacciarelli Matteo Salvini sa che il Lazio è per Fratelli d'Italia ciò che la Lombardia è per laPorta a Porta pubblica il consueto sondaggio, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Noto, ...Il segretario della Lega cittadina Bordoni ha annunciato l'ingresso nel Carroccio di Aracri, Belfronte e Armeni, tre politici laziali ...