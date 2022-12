Inghilterra | Toney accusato di aver scommesso in 262 partite

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non c’è pace per Ivan: l’attaccante del Brentford è indagato per calcio scommesse dalla Football Association. Nonostante l’ottimo avvio di stagione e le tante reti in Premier League, il classe 1996 non ha potuto prendere parte ai Mondiali di Qatar 2022. Ora, il numero di sanzioni registrate dalla Football Association è aumentato. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, la federazione inglese ha aggiunto altre 30, portando il totale a 262, al suo dossier contro Ivan. L’attaccante inglese èdiviolato le norme che impediscono ai giocatori e a chiunque ruoti attorno al calcio di scommettere sui risultati delledirettamente o usando altre persone come tramite. Di seguito il comunicato del Bentford : «La FA ci ha informato delle nuove accuse ...

La FA, secondo procedura, ha dato atempo fino al 4 gennaio per rispondere per iscritto alle accuse. Le accuse riguardano violazioni avvenute tra il 14 marzo 2017 e il 18 febbraio 2019 quando ...Calcioscommesse, la situazioneha segnato 58 gol in 105 presenze con la maglia del Brentford, di cui 10 in 14 presenze in questa stagione, ma questo non gli ha comunque permesso di essere ... Toney, altre 30 partite "sospette": ora sono 262. Rischia multa o sospensione L'attaccante del Brentford, 10 gol in stagione, per ora potrà continuare a giocare in attesa della chiusura dell'indagine sulle gare su cui avrebbe scommesso, direttamente o tramite terzi. Il preceden ...