Betori ai giornalisti | “Musei aperti a Natale? Sono come il pane | non mi scandalizzo Sulla Moschea serve una soluzione”

Toscanaoggi.it

L'intervento di GiuseppeNel suo intervento per gli auguri natalizi ai, il cardinale Giuseppeha anche sottolineato che 'aumentano i giovani che non studiano o lavorano, ...... mentre si sono già aperti gli accrediti stampa per i, italiani e stranieri, che ... prima della messa in Santa Maria del Fiore, celebrata dall' Arcivescovo di Firenze Giuseppe. LA ... Natale, povertà, migranti, moschea... Tante domande nel saluto del ... Toscana, presentato l'ultimo report del 2022 a cura dell'Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas di Firenze.Gli auguri di Natale ma anche i temi della povertà, i problemi del lavoro, la moschea sotto sfratto: tanti i temi affrontati questa mattina dal cardinale Giuseppe Betori durante i tradizionali saluti ...