Adottaunnonno | a Natale dona una casa a un cane anziano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma – La campagna natalizia per incentivare l’adozione dei cani senior – dai 10 anni in su – è una mission davvero speciale, interamente dedicata ai veterani dei canili, ai cani che almeno una volta nella vita dovrebbero conoscere il calore di una. Ed è ormai un appuntamento fisso per LNDC Animal Protection che, anche quest’anno, ha il piacere di collaborare con Nutrix Più per fare un regalo davvero unico ai cani più bisognosi e che aspettano il loro momento da una vita. I rifugi dell’Associazione da nord a sud del nostro Paese, ogni giorno, accolgono decine e decine di cani con la triste consapevolezza che alcuni di loro, soprattutto per età, sono spesso destinati a rimanere in canile a vita senza mai provare l’affetto e il calore di una vera famiglia. Ma è scoraggiante pensare che per i tanti vecchietti ospiti dei canili italiani non ci sia più nulla in cui ...