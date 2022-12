Tuttosport – “Anche chi è lontano è qui con noi”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) 2022-12-21 00:28:00 Arrivano conferme da TS: Dopo la doppia seduta di allenamento alla Continassa in vista delle due amichevoli contro il Rijeka e lo Standard Liegi, i ragazzi di Allegri si sono ritrovati per la consueta cena di Natale al ristorante di Bonucci, il Lève. Una grande tavolata con tutti quelli già tornati a Torino: all’appello mancano solo i brasiliani, ancora in vacanza e gli argentini, vincitori del Mondiale in Qatar. Tra sorrisi e facce buffe, tutti rigorosamente vestiti di bianco o di nero, per mantenere i colorifuori dal campo. Lo scatto di famiglia è stato postato sui social e il capitano Bonucci ha scritto una frase molto emozionante: “Quando tutto quello che ti circonda genera caos, l’unica cosa che devi fare è restare unito e guardare avanti. Ese qualcuno manca, la Squadra è sempre Squadra....