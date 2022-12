Ruby ter | Milano | udienza controrepliche 25 gennaio | sentenza 15 febbraio 2023 2

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) - Lo scorso 25 maggio i rappresentanti dell'accusa - l'aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio - avevano chiesto 28 condanne nella lunga requisitoria, in particolare 6 anni per Silvio Berlusconi e 5 anni per Karima El Mahroug. Tra le richieste anche quella di condannare la senatrice Maria Rosaria Rossi (1 anno e 4 mesi) l'ex compagno di, Luca Risso (6 anni e 6 mesi) e richieste di condanne fino a 5 anni per una ventina di ragazze, ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio - secondo l'ipotesi accusatoria - sarebbe stato comprato dall'ex premier.

Franco Coppi, difensore (insieme al collega Federico Cecconi) del leader di Forza Italia, apre così la sua requisitoria nel processo milanese. Per l'ex premier accusato di corruzione in atti ...Franco Coppi, difensore (insieme al collega Federico Cecconi) del leader di Forza Italia, apre così la sua requisitoria nel processo milanese. Per l'ex premier accusato di corruzione in atti ... L'avvocato di Berlusconi: "Va assolto, non corruppe le ragazze di Arcore" Ragione per cui da parte dell’ex premier non c’è stata alcune corruzione”. “È vero che ci sono dei versamenti – ha aggiunto il professor Coppi -a favore di alcune persone, ma sono frutto di accordi no ...L'avvocato Coppi: "Non neghiamo che abbia versato denaro alle persone coinvolte nei processi Ruby uno e due, ma continuiamo a sostenere che non l'abbia fatto per finalità corrutive" ...