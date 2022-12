JudoMaster | Antonio Esposito è comunque grande | quinto posto da applausi

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Gerusalemme – È stata unaprova quella dinel Judo Masters a Gerusalemme, nonostante si sia conclusa con ilnegli 81 kg. Il napoletano ventottenne ha ritrovato la migliore condizione e fin dall’inizio è stato chiaro che qualsiasi risultato sarebbe stato possibile.infatti, ha superato brillantemente due turni durissimi, il primo con l’azero Zelim Tckaev e quindi con l’olandese Frank De Wit, mettendo a segno dei punti in entrambi i casi e trovando sempre la risposta giusta ai tentativi di rimonta.hai poi ceduto nei quarti di finale con il ‘mostro’ georgiano Tato Grigalashvili e, nel recupero, ha avuto il via libera in seguito all’estromissione dal tabellone di Guilherme Schimidt (Bra), ...