I comici siciliani protagonisti di una commedia ambientata ai tempi della nascita di Gesù | in cui rappresentano vizi e virtù dell' essere umano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo il doppio appuntamento con Incastrati, Ficarra e Picone tornanoprima serata di Canale 5 con Il primo Natale. Il film va in onda stasera alle 21.45 circa ed è disponibile anche su Netflix. Nel cast, oltre al duo, anche Massimo Popolizio e Roberta Mattei. Uscito nel 2019, il film è stato girato tra il Marocco e la provincia di Frosinone, ad Arpino e Sora. Con oltre 15 milioni di incassi al botteghino solo nel primo mese di programmazione, è il titolo di maggior successo del duo. Ficarra e Picone: film, serie tv, “Incastrati”, “La stranezza”, vita privata guarda le foto ...

Il primo Natale è il film natalizio con Ficarra e Picone, che raccontano da un'altra prospettiva la prima natività e, dunque, la nascita di tutte le tradizioni legate al Natale ...