Guerra Russia-Ucraina | Zelensky alla Casa Bianca | “In Usa per rendere la vittoria più vicina” E Putin minaccia con i missili Zircon

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il presidente ucraino è atterrato in Maryland, in corso l’incontro con Biden, poi l’atteso discorso al Congresso

Il presidente ucraino è stato ricevuto da Joe Biden. Si tratta del primo viaggio all'estero dall'inizio dellaper Zelensky che interverrà al Congresso Usa alle 19.30 ora locale. Blinken annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina di 1,85 miliardi di dollari, incluso il sistema ...... Joe Biden, replicando al cinguettio di Zelensky in volo verso Washington, nel suo primo viaggio fuori dall'Ucraina da quando è scoppiata la. 21 dic 14:00 Shoigu:stabilirà basi navali ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky è arrivato alla Casa Bianca, volo scortato da un jet militare Usa ... Guerra in Ucraina, le notizie in diretta di oggi. Zelensky sarà oggi negli Stati Uniti e farà visita alla Casa Bianca e al Congresso Usa. Intanto proprio da Washington arriva il ...La visita del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Washington - la prima missione all’estero del leader di Kiev dall’inizio della guerra con la Russia - mira a raccogliere ulteriori aiuti ...